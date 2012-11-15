〔加拿大股市〕重挫至三个月低位,受成长疑虑及Poseidon暴跌拖累

路透多伦多11月15日电---加拿大股市周四重跌至三个月低位,受累于全球衰退疑虑,中东动乱,且能源服务类股Poseidon ConceptsPSN.TO在调降财测后股价暴跌.

加拿大主要股指连续第四天下跌,自年初迄今跌幅达1.2%.

原物料类股因商品跌价而跌逾2.0%,Goldcorp

(G.TO)跌3.3%至39.92加元,Barrick Gold(ABX.TO)则跌2.1%至33.28加元.金市报导请点选[ID:nSB8572242]

"投资人最大的问题仍为美国"财政悬崖,及两方的政治角力,"Morgan Meighen and Associates副总裁Julie Brough指出.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低118.41点,或0.99%,成为11,811.38点.10类股中有八类股挫跌.

指数稍早曾低见11,761.34点,为8月7日以来最低位.(完)

--编译 龚芳;审校 张荻

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