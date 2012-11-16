〔美股业绩〕戴尔季度获利大减47%,受企业科技支出放缓打击(更新版)

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
(新增公司高层评论与细节)
路透旧金山11月15日电---戴尔DELL.O季度获利骤降47%,因个人电脑(PC)销售下滑,且大型企业需求疲弱.但这家全球第三大PC制造商表示,预期当前季度营收将成长多达5%.
戴尔盘后股价下跌2.3%.该公司一度是全球最大PC制造商,也是电脑供应链管理的先锋,但其市场份额面临联想(0992.HK)等亚洲竞争对手的威胁.戴尔正试图藉由将重心放在面向企业的产品及服务来提振成长.
这家由执行长戴尔(Michael Dell)创办的公司警告称,"预期艰困的全球宏观经济环境将延续至第四季."
该公司指出,会计年度第三季营收下滑11%至137亿美元,略低于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的138.9亿.
第三季净利为4.75亿美元,每股获利(EPS)为0.27美元,上年同期则分别为8.93亿美元及0.49美元.排除特定项目后,当季EPS为0.39美元,市场平均预估为0.40美元.
财务长Brian Gladden接受访问时指出,企业客户持续延后科技支出.
"有监于经济的不确定性,尚不清楚短期内会有什么因素带动他们增加支出,"他表示.
戴尔的企业解决方案营收成长3%至48亿美元,伺服器(服务器)和网络营收成长11%.反观消费性业务营收锐减23%至25亿美元,突显出整体PC市场的低迷,而面向大型企业的营收则是下滑8%至42亿美元.
Gladden表示,随着微软(MSFT.O)的Windows 8作业系统推出,消费性市场有所改善.
**防备财政悬崖**
Gladden提到,企业客户支出疲软,有一部分是因为美国逼近财政悬崖.
若美国国会未能就降低预算赤字达成协议,则将在年底面临规模达6,000亿美元的自动加税及缩减支出的财政悬崖.
这恐将抑制消费者及政府支出,并导致经济停滞.
"可以说当前客户的行为模式是受到这种不确定性的影响,"Gladden表示."虽然这不可能一夜发生,但却正影响当前的业务."
戴尔正确保握有现金渠道,以预防国会不采取行动.
"我会说我们正从预防的角度采取一些措施,特别是在财务方面,以确保我们处于能够保持取得流动资金的管道通畅,"Gladden说到.
戴尔盘后股价下跌2.3%至9.36美元,常规时段交易收盘价为9.56美元.在财报公布后戴尔股价起初曾走高.(完)
--编译 张明钧;审校 张涛
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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