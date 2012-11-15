〔纽约期市〕棉花期货创下四周来最大单日涨幅,纺织厂买兴意外强劲

路透纽约11月15日电---洲际交易所(ICE)期棉价格周四冲至三周高点,并创下四周以来最大单日涨幅,得益于纺织厂为迅速交货而意外大量买进.

棉价升破多道阻力水准后的技术性买盘亦推高市场.

"尽管价格在前几天上涨,棉纺厂的买兴仍持续不断,尤其是为12月31日之前交货的订单而采购."Knight Futures资深棉花分析师Sharon Johnson表示.

ICE交投最活跃的12月棉花期货CTZ2结算价上升2.33美分或3.25%,报每磅73.96美分.成交量远高于均值.该期约在临近结算时触及74.63美分的盘中高点.

美国将推迟至周五公布的一周出口销售报告料将显示棉花出口畅旺,因纺织厂利用价格较低的时机积极买进.

尽管目前的买兴令市场对全球棉花产量增加和供应过剩局面加剧的担忧有所缓解,但几乎没有人认为这种情况会持续下去.

交易商预期,在11月26日的第一通知日到来之前的剩余六个交易日中,将有大量近月合约被平仓.目前近月未平仓合约不到36,000口,该合约将于本月底到期.(完)