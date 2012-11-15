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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 07:34 BJT

****日韩经济指标预测--11月16日-11月23日****

路透11月16日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月16日(五)

暂无重要经济数据公布.

----------------------------------11月19日当周-------------------------------

11月19-20日

0300 日本央行利率决议 -- 0.10%

11月20日(二)

2350 日本出口(较上年同期) 10月 -- -10.3%

进口(较上年同期) -- +4.1%

贸易收支(亿美元) -- 逆差5,586

11月21日(三)

暂无重要经济数据公布.

11月22日(四)

暂无重要经济数据公布.

11月23日(五)

暂无重要经济数据公布.(完)

--整理 龚芳;审校 徐文焰

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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