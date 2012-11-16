《汇市简讯》澳元/加元升势失去动能,或将陷入修正

2344GMT * 澳元/加元趋升,但均线图预警后市或将陷入修正. * 支撑在双重底1.0325,200日均线1.0305,及100日均线1.0300. * 若断然跌破1.0300,将下看0.9907/1.0462费波纳齐回档38.2%处1.0250. * 小时图阻力位在1.0355/60,若突破将解除下跌压力.(完) --编译 龚芳;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=