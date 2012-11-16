《汇市简讯》澳元/美元在亚洲盘受到抵接买盘支撑

2355GMT * 亚洲交易商指称在1.0300前买气颇佳. * 汇价收在200日均线1.0321上方,激励低接买盘进场. * 与购买澳洲债券相关的主权国家需求,仍在低位扮演支撑的角色. * 澳元昨日浮现卖盘背后部份基本面因素有些薄弱. * 在1.0149/1.0480费波纳齐回档61.8%处1.0275有支撑.(完) --编译 龚芳;审校 孙茉莉 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=