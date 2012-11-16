《汇市简讯》美元/日圆脱离81.47高位后趋势仍向上,81.00为后市关键

2357GMT * 美元/日圆在海外市场升至81.47后回跌,在费波纳齐回档位有顽强的阻力. * 今日关键在于能否守住81.00,目前在该水准附近挂有买单. * 若未大幅跌落,则可望有更多上档空间,在81.50上方有大量停止单伺机而出. * 接下来料可见来自日本进口商的强劲买气. * 日本出口商会否进行一些对冲值得观察. * 技术支撑在81.00下方的80.78,约略在小时图上一目均衡基准线附近.(完) --编译 龚芳;审校 白云 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=