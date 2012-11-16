〔美国债市〕11月14日止当周外国央行的美国债券总量为3.192兆美元--FED

路透纽约11月15日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,截至11月14日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债总量为3.192兆(万亿)美元.

美联储在声明稿中表示,外国官方及国际帐户在美联储托管的证券,其数据的计算方式有所修改.

其在声明稿中表示,美联储托管的美国公债部位并不包括那些"与外国官方及国际帐户的逆回购协议中作为担保品"的抵押证券.

美联储并称,该数据如今加上了"通胀保值债券(TIPS)的通胀补偿,假以时日对原始面值针对通胀进行调整.

托管持仓明细显示,外国央行持有的美国公债为2.834兆美元.

外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量为3,226亿美元.

美联储表示,对机构债持仓的计算已修改成反映当前的面值而非原始面值.

外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.

浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)