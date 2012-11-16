《台湾报摘》--工商时报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
* 头版头条:
--投信业者针对盈正案展开的自清行动已有具体结果.金管会主委陈裕璋昨日透露,38家投信清查1,500位经理人及二等亲帐户,发现有4家投信的4位经理人帐户异常,已要求在7日内说明.
* 其他:
--再过不到2个月,大型行库就要交出年度获利总结成绩,根据截至10月底止的统计数据,八大公股行库里,届时可望有逾半比重,包括兆丰、一银、土银、彰银(2801.TW)、华银等五大行库,列榜国银获利百亿元俱乐部会员.
--大陆紧缩不动产放款,国银逆势发利差财.据了解,不少国银已透过OBU(国际金融业务分行)及香港分行积极承作陆企业务,其中尤以购置不动产的相关投资借款为大宗,金融圈人士指出,由于这类放款在大陆被列为"限制放款",因此利差比一般借款起码高出100-200个基本点.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。