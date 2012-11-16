《台湾报摘》--工商时报11月16日

* 头版头条:

--投信业者针对盈正案展开的自清行动已有具体结果.金管会主委陈裕璋昨日透露,38家投信清查1,500位经理人及二等亲帐户,发现有4家投信的4位经理人帐户异常,已要求在7日内说明.

* 其他:

--再过不到2个月,大型行库就要交出年度获利总结成绩,根据截至10月底止的统计数据,八大公股行库里,届时可望有逾半比重,包括兆丰、一银、土银、彰银(2801.TW)、华银等五大行库,列榜国银获利百亿元俱乐部会员.

--大陆紧缩不动产放款,国银逆势发利差财.据了解,不少国银已透过OBU(国际金融业务分行)及香港分行积极承作陆企业务,其中尤以购置不动产的相关投资借款为大宗,金融圈人士指出,由于这类放款在大陆被列为"限制放款",因此利差比一般借款起码高出100-200个基本点.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.