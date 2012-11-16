版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 08:26 BJT

〔日本股市〕日经指数上涨,此前反对党领袖安倍晋三呼吁宽松货币政策

路透东京11月16日电---日本股市日经指数周五上涨,此日本主要反对党领袖安倍晋三呼吁更宽松货币政策,安倍在下个月的大选中很可能成为首相.

日本前首相兼自民党领袖安倍晋三表示,日本央行应该采取零利率或负利率政策来刺激贷款.这番谈话推低日圆至六个月低位.

日经指数.N225上涨0.8%至8,902.33.东证股价指数.TOPX升0.8%至743.58.(完)

--编译 戴素萍;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐