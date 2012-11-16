《台湾报摘》--经济日报11月16日

* 头版头条:

--台湾财政部长张盛和指出,政府四大基金分散在不同主管单位,委外代操绩效不佳,他已向经建会提议,集合四大基金成为台湾的主权基金,统整起来力量庞大,也可以提高效能.

* 其他:

--复星集团副董事长兼首席执行官梁信军表示,复星投资维格仅是对台投资的第一步,集团将推出崭新的两岸合作模式,让台湾看见陆资来台的诚意与效果,吸引台湾的服务、消费、金融业与其合作.

--宏达电(2498.TW)在中国大陆市场传出捷报,根据华尔街日报引述市调机构统计,宏达电因"一个好汉三个帮",在与中国联通(0762.HK)、中国电信(0728.HK)及中国移动(0941.HK)(CHL.N)合作后,第三季大陆智慧型手机销售280万支、较上季倍数成长,市占率齐步倍增,从第二季的2.9%跃升至5.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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