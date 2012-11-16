《台湾报摘》--经济日报11月16日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
* 头版头条:
--台湾财政部长张盛和指出,政府四大基金分散在不同主管单位,委外代操绩效不佳,他已向经建会提议,集合四大基金成为台湾的主权基金,统整起来力量庞大,也可以提高效能.
* 其他:
--复星集团副董事长兼首席执行官梁信军表示,复星投资维格仅是对台投资的第一步,集团将推出崭新的两岸合作模式,让台湾看见陆资来台的诚意与效果,吸引台湾的服务、消费、金融业与其合作.
--宏达电(2498.TW)在中国大陆市场传出捷报,根据华尔街日报引述市调机构统计,宏达电因"一个好汉三个帮",在与中国联通(0762.HK)、中国电信(0728.HK)及中国移动(0941.HK)(CHL.N)合作后,第三季大陆智慧型手机销售280万支、较上季倍数成长,市占率齐步倍增,从第二季的2.9%跃升至5.8%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 张喜良
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路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。