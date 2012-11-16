《台湾重要政经日程》--11月16日-2013年10月10日

韩国金融市场：特朗普讲话之前韩国股市小幅上涨，韩元持稳
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
==================今日重要政经消息====================== 11/16(五) --15:00 经济部工业局记者会. ==================近期重要政经消息====================== 11/20(二) --12:20 央行标售30年增额券101/8R,金额300亿台币,23日交割. --16:00 经济部公布10月外销订单,9月为年增1.9%. --台湾央行公布第三季经常帐和国际收支.第二季经常帐为顺差100亿美元. 11/22(四) --08:30 主计总处公布10月经季调失业率,上月为4.30%. 11/23(五) --16:00 经济部公布10月工业生产年增率,上月初值为3.0%. --16:30 主计总处公布第三季国内生产总值(GDP)年增率,第三季GDP概估值为成长1.02%. 11/26(一) --12:20 央行标售273天期国库券,金额300亿台币,27日交割. --16:10 央行公布10月M2货币总计数.9月为升3.96%. 11/30(五) --12:20 央行标售364天期国库券,金额300亿台币,12月3日交割. 12/5(三) --08:30 主计总处公布11月消费者物价指数(CPI)年增率,上月为年增2.36%. --16:10 台湾央行公布11月外汇存底,上月底为3,992.16亿美元. 12/7(五) --16:00 财政部公布11月进出口年变动率;上月较去年同期分别为衰退1.80%及1.90%. 12/13(四) --12:20 央行标售182天期国库券,金额300亿台币,14日交割. --12:20 央行标售10年增额券101/9R,金额400亿台币,18日交割. 12/22(六) --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 12/31(一) --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日. 2013年 1/1(二) --金融市场休市一日. 2/11-2/15 --农历春节假期. 2/23 (六) --补行上班一日,金融市场开市. 2/28 (四) --228纪念日休假,金融市场休市. 4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日. 6/12(三) --端午节休市一日. 9/14(六) --弹性放假补行上班一日. 9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市. 10/10(四) --国庆日休市一日. (完) --记者 高洁如; 审校 杨淑祯
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。
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路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。