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债券 | 2012年 11月 16日 星期五 09:53 BJT

〔欧洲金融〕德国基督教民主党希望限制欧洲央行买债计划--报载

路透柏林11月16日电---德国金融时报周五报导称,总理梅克尔所属的基督教民主党(CDU)希望限制欧洲央行买进受困欧元区国家债券的能力.

报导称,基督教民主党料在12月5日举行的政党会议上通过一项提议,确定欧洲央行买债计划必须仅是暂时性的.

"如果负债国家实现欧洲稳定机制(ESM)的条件,欧洲央行无限度买进主权债的基本能力可能只是暂时性的工具,"报导引述草案文稿称.

"欧洲央行是独立的且应责无旁贷地保持货币稳定.它不是替政府融资的工具,"草案文稿表示.

欧洲央行的独立性意味着欧元区成员国不能强迫央行改变政策,但基督教民主党此举突显出,央行在解决债务危机上扮演更积极介入角色时所面对的政治敏感问题.

报导称,该提议旨在向基督教民主党的选民和议员表态,该党的领导阶层严重关切欧洲央行的计划.(完)

--编译 戴素萍;审校 张荻

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