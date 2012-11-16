〔路透调查〕英国经济料将蹒跚走过2013年,央行不会再扩大量化宽松

记者 Ross Finley 编译 张明钧

路透伦敦11月15日电---路透周四公布调查结果显示,英国经济本季料将几无成长,明年成长幅度则料将略高于1%,不到通胀率预估值的一半.

消费者物价上涨势头迅猛,增幅高过薪资增长,冲击英国民众消费,而这也意味着英国央行可能已把印钞行动规模止于3,750亿英镑(5,940亿美元).

最新路透调查预估与一个月前的结果没有太大变化,而在公布调查结果前一天,英国央行才刚发布自1997年取得独立货币机构地位以来最黯淡的经济预估.

9-12月当季成长幅度预料仅0.1%,而明年前三个月则预料仅将成长0.2%,这是于一年以前路透针对上述季度进行调查以来最为悲观的预估.

央行展望报告及路透调查强化了分析师间的看法,也就是2012年伦敦奥运在第三季产生的刺激成长效应正迅速消散.

调查结果显示,英国央行本月维持购债计画不变之后,平均预估该行扩大买债的机率仅45%.

"话可别说死,但若这个月这么做没有意义,那为什么未来三个月还要这么做呢?"Scotiabank银行分析师暨债券策略师Alan Clarke表示,他预期英国央行进行新一轮量化宽松的机率不到三分之一.

英国央行之所以决定按兵不动,主要是因为央行同意政府决定,将已购入债券所取得的孳息转移给政府.

转移孳息的金额为370亿英镑,这是相当显着的刺激规模,大约为金融危机爆发之前英国公共部门年度净借款的规模.

在英国央行宣布转移孳息给政府之前,分析师原先预期央行会再扩大买进政府公债500亿英镑.

**通胀扬升**

最新路透调查亦显示,对未来四季通胀水准的平均预估创下针对这几季进行调查以来的最高水准,其中第四季通胀率料达2.4%,接下来三季则将分别达2.3%、2.4%、2.3%.

英国央行通胀目标为2.0%,该行显然对于其所处位置感到不安,且在周三的记者会上将此不安情绪公诸于世.

英国央行总裁金恩向记者表示,"我们面临复苏疲软而通胀仍高于目标水准一阵子时间,这样的组合实在不太光彩."

这也是英国央行停止买债的另一原因,买债举措往往会带来通胀效应,而且至少理论上在提升货币供给的同时,会侵蚀货币的价值.(完)