〔路透调查〕美国经济成长预估遭到调降,因财政悬崖带来不确定性

路透纽约11月15日电---周四公布的路透调查显示,对于加税减支"财政悬崖"的不确定性,促使分析师本月调降2013年初的美国经济成长预估.

这是分析师连续第四个月调降明年第一季的经济成长预估.

然尽管有此担忧,美国11-12月假期季的零售销售可望较上年同期成长近4%.非农就业增幅也可望小幅升高.

根据路透在11月9-15日针对逾60位分析师调查所得的预估,美国第四季经济成长环比年率料为1.6%,10月调查的预估为1.8%.

对明年第一季成长率的预估为1.5%,之前预估为1.6%,为连续第四个月下修,然第二季成长率可望回升至2.1%.

分析师预估2013年全年经济成长率为2%,和今年差不多.

"如果没有财政悬崖,我认为明年国内生产总值(GDP)成长率可能为3%或3.5%,"Raymond James首席分析师Scott Brown表示.他预期明年经济成长1.9%.

对于美国国会何时及是否能达成协议的不确定性,已经打压对明年的经济预测,分析师预期企业在投资和聘雇方面仍会裹足不前,直到事情变得明朗.

让经济前景更加难测的是暴风肆虐美国东岸对经济造成损害,以及如果欧债危机恶化对美国经济的负面冲击.

尽管政治角力久拖不决的可能性已打击企业信心,但消费者信心迄今未受影响,一项消费者信心指标近来升至逾五年高位.

10月零售销售下滑可能暗示消费者信心开始动摇,不过购买活动也受到风暴桑迪的冲击.

根据调查,美国人在假期购物季料将打开荷包,11月和12月零售销售料较上年同期成长3.9%.

然36位回答假期季购物问题的分析师中有25位认为,财政悬崖问题将抑制支出.

分析师并称,就业市场疲弱及美国东岸遭遇风暴,可能是抑制假期购物的因素.

受访者预期第四季非农就业岗位平均每月将成长14.4万个,高于10月预测的12.5万个.这显示劳动市场前景改善.明年第一季每月增幅料降至12.7万个,第二季料将回升至每月15万个.

对2012年通胀的预估持平在2.1%.对明年通胀率的预测则小升至2.1%,上次调查为2.0%.(完)