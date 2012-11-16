〔路透调查〕美国经济成长预估遭到调降,因财政悬崖带来不确定性

国际油市：OPEC减产协议执行率料将提高，进度落后国家承诺达到目标
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
路透纽约11月15日电---周四公布的路透调查显示,对于加税减支"财政悬崖"的不确定性,促使分析师本月调降2013年初的美国经济成长预估.
这是分析师连续第四个月调降明年第一季的经济成长预估.
然尽管有此担忧,美国11-12月假期季的零售销售可望较上年同期成长近4%.非农就业增幅也可望小幅升高.
根据路透在11月9-15日针对逾60位分析师调查所得的预估,美国第四季经济成长环比年率料为1.6%,10月调查的预估为1.8%.
对明年第一季成长率的预估为1.5%,之前预估为1.6%,为连续第四个月下修,然第二季成长率可望回升至2.1%.
分析师预估2013年全年经济成长率为2%,和今年差不多.
"如果没有财政悬崖,我认为明年国内生产总值(GDP)成长率可能为3%或3.5%,"Raymond James首席分析师Scott Brown表示.他预期明年经济成长1.9%.
对于美国国会何时及是否能达成协议的不确定性,已经打压对明年的经济预测,分析师预期企业在投资和聘雇方面仍会裹足不前,直到事情变得明朗.
让经济前景更加难测的是暴风肆虐美国东岸对经济造成损害,以及如果欧债危机恶化对美国经济的负面冲击.
尽管政治角力久拖不决的可能性已打击企业信心,但消费者信心迄今未受影响,一项消费者信心指标近来升至逾五年高位.
10月零售销售下滑可能暗示消费者信心开始动摇,不过购买活动也受到风暴桑迪的冲击.
根据调查,美国人在假期购物季料将打开荷包,11月和12月零售销售料较上年同期成长3.9%.
然36位回答假期季购物问题的分析师中有25位认为,财政悬崖问题将抑制支出.
分析师并称,就业市场疲弱及美国东岸遭遇风暴,可能是抑制假期购物的因素.
受访者预期第四季非农就业岗位平均每月将成长14.4万个,高于10月预测的12.5万个.这显示劳动市场前景改善.明年第一季每月增幅料降至12.7万个,第二季料将回升至每月15万个.
对2012年通胀的预估持平在2.1%.对明年通胀率的预测则小升至2.1%,上次调查为2.0%.(完)
--编译 戴素萍;审校 张涛
路透伦敦2月24日 - 目前石油输出国组织(OPEC)成员国的减产协议执行率已创出纪录高位，令市场感到意外。随着伊拉克和阿联酋这两个目前减产进度落后的成员国承诺将迅速赶上目标，未来几个月OPEC的减产执行率可能会进一步上升。
(新增2016年全社会固定资产投资数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8
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