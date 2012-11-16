〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.39%定价,符合市场预期

路透台北11月16日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布,10年期无担保公司债以1.39%定价,符合市场预期的1.38-1.40%. 标售文件指出,本次10年券发行44亿台币,较预计发行总额30亿台币增量约47%. 这也是台电今年度最后一次标售公司债,累计共发行753.5亿台币,较公司原预计的900-1,000亿减少约两成.台电表示,这是因为今年资本支出减少200亿所致. 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 黄凯