〔台湾汇市〕台币/美元收近两周低位,国际避险情绪再起重挫风险资产

* 台币/美元随亚币走弱

* 午后国际避险情绪高涨,外资持续汇出

* 下周偏弱整理,主区间料落29.200

路透台北11月16日电---台币兑美元TWD=TP周五收盘重挫1.3角至近两周低位.一周来央行对台币严加看管,加上今日国际避险情绪重返,令风险资产欲振乏力,外资持续汇出,台湾央行顺势让台币大幅收弱.下周料台币将随亚币偏弱反应,先看29.200上下交投.

汇银人士指出,一周来央行管控措施见效,此前汇入台湾但未投入股市的资金已遭央行驱赶,今日盘中台北外汇经纪公司约有一半成交量均为央行倒货,台币汇价一路走跌,成交量则有所放大.

展望下周,他们认为央行对近期投机资金的处理可望告一段落,而国际市场的避险情绪也较为稳固,短期台币的升值预期不致重燃,台币或在29.200附近偏弱整理.

"现在气氛已经很确定,看起来美元买价就是会逐步垫高(台币走弱)."一本地银行交易员称.

台币今日收在近两周低位,前低为11月6日收报29.275.台币本周累计走跌1.22角约当下挫0.42%;同时间韩元KRW=KFTC也同样走跌0.42%,在岸人民币CNY=CFXS则升约0.15%.

交易员并指出,这两天出口商的美元卖盘已消化得差不多,下周离月底仍有一段时间,美元卖压暂时不会太沉重,台币价位或进入冷静期,要待本月最后一周视亚币走势及出口商是否重燃抛汇动力,料才有进一步的变化.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币一周期盘中一度来到平盘附近,但随后又转为折价,显示海外投资人对台币方向看法不一,市场反应分歧.但各天期的换汇点折价均有所收敛,显示多天来现汇市场的反转气氛已逐渐蔓延到海外NDF.不过交易员指出,海外投资人下周同样将确认国际美元走势,以决定交投方向.

台股加权指数.TWII周五收盘微跌0.19%报7,130.07点;外资及陆资连四天卖超台股,今日卖超金额为29.31亿,累计卖超153.47亿.[ID:nST0575961]

经济面的坏消息打压新加坡元SGD=D3周五跌至近五周低位,其它大多数新兴亚币亦走低,因美国政界似乎在如何使经济避免遭受"财政悬崖"冲击的问题上陷入僵局.[EMRG/SGCN]

此外,交易员也注意到以色列与巴勒斯坦的冲突升高,令金融市场亦弥漫不安气氛,或是另一个不确定因素.

下周重要事件包括周一日本央行会议;周二日本央行货币政策决议、欧元集团会议;周三英国央行公布11月初会议纪录;周四欧洲央行举行管委会会议;周五台湾主计总处公布第三季GDP.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.272 29.142 29.090-29.272 29.156 7.43 5.90

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.205 29.081 29.095-29.208 29.095 3.33 2.17

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.100/-0.080 -0.125/-0.110

美元/台币六个月期 -0.275/-0.235 -0.315/-0.290

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