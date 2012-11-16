〔新加坡经济〕调降2012年成长预估为1.5%左右,预估明年表现迟滞

路透新加坡11月16日电---新加坡周五调降今年成长预估为1.5%左右,并警告称2013年经济可能迟滞.此前公布的第三季最新经济数据和10月出口数据显示,电子制造及金融服务业双双疲弱.

贸工部在声明稿指出,新加坡2013年经济增幅预计介于1-3%,美国财政紧缩和欧元区危机都带来风险.

"万一2012年最后一季外部导向部门的疲态仍继续,增长率可能稍低于1.5%."贸工部常任秘书Ow Foong Pheng在记者会指出.

新的2012年成长预估位于稍早预估区间1.5-2.5%的低端.今天稍早政府公布第三季国内生产总值(GDP)修正值显示,第三季GDP经季节调整的环比年率为萎缩5.9%,下滑幅度加深.

第三季GDP环比年率初值为萎缩1.5%;路透查访的分析师原预估为下滑2.9%.[ID:nSB2103733]

政府数据显示,第三季经济较上年同期修正后仅成长0.3%,也低于初值的成长1.3%,及分析师预估的成长0.9%.

"数据相当差.向下修正几乎是初值的逾三倍,这表明在此种环境下,要做出正确预估有多难."花旗集团经济分析师Kit Wei Zheng称.

"总的说来这暗示(2013年)一般成长形势,但未必会到衰退的地步,只不过相当缓慢和迟滞."

不过今年第一、二季经济成长率上修,分别较上年同期成长1.6%和2.5%.

政府的另一份数据称,10月非石油出口较上年同期增加7.9%,远高于路透调查预估的增加3.1%[ID:nSB2104037].

但国际企业发展局(IES)另外表示,目前预计今年非石油出口仅成长2-3%,低于其此前预估的4-5%.(完)