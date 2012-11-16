〔基金产业〕垃圾债券ETF投资人赶忙退场,突显ETF的缺陷

路透纽约11月15日电---投资人本月大举退出垃圾债券上市交易基金(ETF),担心投资报酬与相关风险并不相称,但这样的退出潮曝露出ETF会削弱净报酬的风险.

传统共同基金每日公布一次价格反应以其实际资产价值,而ETF则是在市场即时交易,意味着价格可能与其真实资产价值有出入.

过去四周来,投资人抽离垃圾债券ETF的金额近10亿美元,这样的退出潮创下6月希腊债务危机高峰以来最大.此波退出潮已经使得基金价格出现折价,投资人出脱每1美元的资产,只能取回0.97或0.98美元.更糟的是,许多人是在2011年底买盘涌入推动基金出现溢价时买进.

举例来说,根据为IndexUniverse LLC为路透执行的分析,若在高收益债券ETF受投资人热烈追捧之际,于2011年12月27日买进贝莱德(BLK.N)规模162.7亿美元的iShares iBoxx高收益公司债ETF(HYG.P),则投资人买进时付出较市场公允价值的溢价幅度达2.63%.

若投资人在11月13日出售这档ETF,则投资报酬率为8.15%.若投资人买进ETF皆以公允价值价算,则报酬率高达11.21%.

"所以当需求高峰买进、恐慌情绪高涨时卖出,绩效表现就这么折损了3.07个百分点,"IndexUniverse研究主管Dave Nadig表示."ETF投资人退出垃圾债券所受到的冲击,会比那些退出垃圾债券共同基金的投资人来得大."

根据汤森路透(TRI.TO)旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据,截至11月14日止的四周内,投资人撤出高收益ETF的金额达8.36亿美元,为6月以来的最大流出额.

单在过去一周,两个最大的高收益ETF--iShares iBoxx高收益公司债及道富环球投资管理(SSgA)规模117.6亿美元的SPDR巴克莱资本高收益债券ETF(JNK.P)就分别流失了3.94亿及3.15亿美元资金,创下两家公司6月以来最高的资金流出.

"人们对于这些产品的风险程度不再感到放心,因而缩手,"S&P Capital IQ分析师Todd Rosenbluth表示.

但分析师多表示,那些认为现在退出高收益ETF可使其免于未来痛苦的ETF投资人,可能搞不清楚在所有人一起抛售时可能蒙受的损失程度.

"这是典型的买家负有注意责任的情况,"Nadig表示.(完)