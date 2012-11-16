〔台湾债市〕101/9殖利率小幅收低,观望30年公债标售

路透台北11月16日电---台湾10年券101/9殖利率周五小幅收低.因台股前两日虽守稳低档,但今日却上攻无力.且美债受惠财政悬崖,10年公债殖利率US10YT=RR守在低档,有利于台债殖利率继续维持盘跌格局.

展望下周,交易商认为,要先观察周二30年增额公债101/8R的标售,在市场资金丰沛的大环境下,虽然寿险业者对目前偏低的殖利率不满意,但基于去化资金需求还是会拿基本部位,得标利率若落在1.70%以下,将有利中短券殖利率持稳低档.

"我们不想看到六字头(1.70%以下)."一大型寿险业者交易员说.

另一大型证券商交易员则认为,这两天20年券101/7表现不错,也显示收益率高低仍是实质买盘的考量重点.若下周一股市不改疲弱走势,10年美债殖利率回测1.55%颈线位置,可能会更有利于公债标售.

台湾股市周五小幅收跌0.2%,加权股价指数.TWII收低13.77点至7,130.07点.惟盘中曾一度高见7,194.28点.

台湾央行将在下周二标售30年增额公债101/8R,金额300亿台币.101/8R在发行前交易期间,没有成交纪录.

在东京交易的美国10年期公债收益率(殖利率)周五盘旋在两个月低位附近,因市场担忧美国国会可能无法及时达成协议,来防止明年初大规模财政紧缩生效.该忧虑支撑债市.10年期公债价格上涨4/32,收益率US10YT=RR大致为1.581%,距离本周稍早所及1.57%附近的两个月低位不远.[US/NCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

20 101/7 A01107=TWO -0.20 1.5700 1.5670-1.5722 3.50

10 101/9 A01109=TWO -0.25 1.1173 1.1173-1.1237 160.00

5 101/6 A01106=TWO -0.30 0.8680 0.8680-0.8722 12.50

除美国财政悬崖问题有利债市外,交易商认为,以色列和巴勒斯坦间的紧张局势,也将促使避险资金转向美债,间接对台债维持多头格局提供有利因素.

一证券商交易主管称,台债内有资金去化无门、股市疲弱不振的题材支撑,外有欧债、美国财政悬崖,再加上以巴冲突等的带动."大环境独厚债市,年底前大概变化有限."

他并认为,由于年底将届,各家金融机构为让帐面好看,应不至于会有大举卖券、获利了结的现象发生,养券仍会是主流趋势.

埃及总统穆尔西周四谴责以色列空袭加沙地带,称这是不可接受的侵略行为,并派该国总理前往加沙访问,以示对巴勒斯坦的支持.

年期 期别 收盘价

30 101/8 A01108=TWO 没有成交

20 101/7 A01107=TWO 1.5700

10 101/9 A01109=TWO 1.1173

5 101/6 A01106=TWO 0.8680

2 101/3 A01103=TWO 没有成交(完)