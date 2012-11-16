欧洲已公布经济指标--2012/11/16

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +1.0-p -0.4-f 持平-p
德国 第三季 +0.2-@-p +0.3-@-f +0.4-u-p
法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p
意大利 第三季 -0.2-p -0.7-r -2.4-p
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7
德国 10月 持平-f 持平-f +2.0-f
法国(HICP) 10月 +0.2 -0.3 +2.1
意大利(HICP) 10月 +0.3-f +2.1-f +2.8-f
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5
德国 9月 +0.3 +0.5-r +1.7
法国 9月 +0.3 +1.3 +2.9
意大利 9月 -0.1 +0.8-r +2.6
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 9月 4.8-@-p 4.8-@-f
德国 9月 6.8-@ 6.8-@
法国 第二季 10.2-@ 10-@-r
意大利 9月 10.8-@ 10.6-@-r
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王冠中
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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