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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 15:48 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元因美欧经济数据欠佳而挫至一周低点,公债上涨

路透首尔11月16日电---韩元兑美元KRW=周五在本地市场跌至一周低点,因受到境外投资人的美元买盘压力.此前公布的美欧经济数据均表现疲弱,风险性资产因而受到打压.

韩元兑美元KRW=KFTC收报1,092.2,此前一度跌至11月9日以来最低位1,092.4.

韩元今日较上日收盘价1,086.7下跌0.5%,是9月20日以来最大跌幅.

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