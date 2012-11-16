〔台湾货币市场〕短率续处低位,下周迈入下旬资金料仍宽裕

* 短票发票量微增

* 短率续处低位

* 下周央行到期存单逾兆台币,料资金续松

记者 詹静宜

路透台北11月16日电---台湾短率周五续游走在区间低位.时序迈入本月下旬,市场资金仍明显宽裕之下,交易商并未为月底可能产生资金缺口而预做准备.短率主要交投持续落在区间低位.

交易员表示,近期整体资金情势宽松,部分拆款到期借方都没续作,加以下周央行到期存单仍逾兆(万亿)台币,资金宽松因子偏多,且央行冲销力道仅维持正常水准、并未扩大,隔拆利率区间高位仍见下修压力.

"资金还是多,早上都不急着打电话,下午再去拆借就好了! "一净拆入的中型银行交易员说.

当地时间15:42银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.387%,上日收在0.387%.今日区间在0.295-0.48%,上日在0.295-0.48%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.49%;上日收在0.378-0.53%.

**周五票量略增**

短票方面,大型票券商表示,今天逢周五发票量略增,下周一、二发票量可能会减少,届时待消化资金仍多的话,短票利率仍有下压空间,但要观察后续央行冲销力道及客户端接受情形而定.

部分银行交易商指出,尽管近日发票量微增,但感觉还是不够消化货币市场过剩资金,在短票量能缺乏、隔拆利率低档的情况下,料下周自保短票利率主要交投将续处于区间低位.

一个月短票成交利率主要在0.78%,部分短天期成交在0.77%比重增加,大型银行的短票成交略有走低.短票成交的大区间同上日仍在0.78-0.80%.

台湾央行周五存单到期金额3,570亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)287.5亿台币,分别为周一4,051.5亿,周二89亿,周三3,119.5亿,周四357亿,以及周五2,670.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后,周四超额准备为67亿台币;累计超额准备为负104亿台币,加计前期1%的超额准备为802亿台币.

**公债RP持稳区间**

公债10天期附买回(RP)利率则仍持稳既有区间.交易员表示,资金宽裕,寿险也加入了找券行列,惟因开出利率偏高,因此承做额度不大.

有交易商指出,不知道是不是受到金管会拟提高不动产最低投资报酬率标准消息的影响,感觉这两天寿险业找券的需求增加了,不过他们对利率较为坚持,公债RP利率有的开在0.75%,较银行的0.72-0.73%为高,因此还是选择银行承做.

"也有寿险开0.73-0.74%,基于维持关系,就做一点吧."一证券商交易员说.

虽然市场资金充沛,但交易商表示,在央行并未调降隔夜代收利率,且下月底理监事会议也料维持利率不变的状况下,RP利率再走低的空间已相当有限.

金管会昨日表示,为防止寿险业高价抢标不动产,拟提高寿险公司不动产最低投资报酬率标准.最低投资报酬率由2.125%提高到2.875%.[ID:nST0575305]

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.72-0.73%,与上日同,少部分低见至0.71%,高见至0.74%;一个月期公司债RP利率主要交投区间在0.82-0.83%,与上日相同.

交易商指出,下周紧缩因素只有周五30年增额公债101/8R交割,金额300亿台币.(完)