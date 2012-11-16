〔表格〕外资在韩国股市卖超1,376亿韩元,连续第七日卖超

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透首尔11月16日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超1,376亿韩元,为连续第七个交易日卖超,期间累计卖超金额达1.4797万亿(兆)韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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11月16日 -137.6 172.2 -38.8
11月15日 -257.7 182.6 31.6
11月14日 -70.5 103.8 -45.0
11月13日 -476.0 -17.5 9.6
11月12日 -155.1 104.8 36.9
11月 9日 -265.0 59.1 189.1
11月 8日 -117.8 -301.2 400.6
11月 7日 132.9 -33.0 -106.6
11月 6日 3.8 164.3 -167.0
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
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本月以来 -570.4 443.8 347.7
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今年以来 13,834.2 2,471.0 -10,729.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 李婷仪;审校 侯向明
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
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东南亚股市[.SOCN]
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1