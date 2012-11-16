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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 15:59 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,瑞士央行总裁重申维持瑞郎汇率上限

路透苏黎世11月16日电---瑞郎兑美元周五走低,因先前两天曾强劲上扬,且今日稍晚美国总统奥巴马与国会领袖将展开财政悬崖问题的预算协商.

周四公布数据显示欧元区第三季重陷经济衰退后,风险偏好大减,而美国财政悬崖疑虑及加沙暴力冲突升级,亦冲击投资人信心.

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