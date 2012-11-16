〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,瑞士央行总裁重申维持瑞郎汇率上限

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透苏黎世11月16日电---瑞郎兑美元周五走低,因先前两天曾强劲上扬,且今日稍晚美国总统奥巴马与国会领袖将展开财政悬崖问题的预算协商.
周四公布数据显示欧元区第三季重陷经济衰退后,风险偏好大减,而美国财政悬崖疑虑及加沙暴力冲突升级,亦冲击投资人信心.
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。