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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 16:54 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减333.9亿台币

路透台北11月16日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减333.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,116.1亿台币.上周存单发行量净增72亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

11月12日(一) 7,151.80 6,427.00 -724.80

11月13日(二) 134.00 647.50 513.50

11月14日(三) 4,705.00 4,560.00 -145.00

11月15日(四) 552.50 661.40 +108.90

11月16日(五) 3,570.00 3,483.50 -86.50

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总 计 16,113.30 15,779.40 -333.90

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

11月12日(一) 191.00 34.00

11月13日(二) 55.00 28.00

11月14日(三) 147.00 33.00

11月15日(四) 122.00 28.00

11月16日(五) 112.00 35.50

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总 计 627.00 158.50 (完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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