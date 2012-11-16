《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减333.9亿台币

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北11月16日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减333.9亿台币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,116.1亿台币.上周存单发行量净增72亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
11月12日(一) 7,151.80 6,427.00 -724.80
11月13日(二) 134.00 647.50 513.50
11月14日(三) 4,705.00 4,560.00 -145.00
11月15日(四) 552.50 661.40 +108.90
11月16日(五) 3,570.00 3,483.50 -86.50
---------------------------------------------------------------
总 计 16,113.30 15,779.40 -333.90
中长天期存单发行量
------------------------------------------------
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
11月12日(一) 191.00 34.00
11月13日(二) 55.00 28.00
11月14日(三) 147.00 33.00
11月15日(四) 122.00 28.00
11月16日(五) 112.00 35.50
----------------------------------------------
总 计 627.00 158.50 (完)
--记者 董永年; 审校 黄凯
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1