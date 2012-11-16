《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率维持于五年低位

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
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* 欧元/美元选择权波动率大致维持在五年低位,因现汇不脱区间
* 一周期波动率6.5%,一个月期6.9-6.95%,两个月期7.1-7.15%,三个月期7.5%,一年期9.25%
* 实际波动率偏低,因此没有什么理由重新作多
* 一周期小时实际波动率5.25%,一个月期6.15%,三个月期7.2%,一年期日线实际波动率8.5%
* delta值为0.25的一个月期选择权风险逆转指标料将测试近期触及的两年低点0.15%,偏向欧元卖权.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1
路透香港2月28日 - 贝莱德周二称，其管理的iShares安硕沪深300指数ETF管理费下调至0.38%，为香港A股ETF产品中最低。