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市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 16:52 BJT

《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率维持于五年低位

0821GMT

* 欧元/美元选择权波动率大致维持在五年低位,因现汇不脱区间

* 一周期波动率6.5%,一个月期6.9-6.95%,两个月期7.1-7.15%,三个月期7.5%,一年期9.25%

* 实际波动率偏低,因此没有什么理由重新作多

* 一周期小时实际波动率5.25%,一个月期6.15%,三个月期7.2%,一年期日线实际波动率8.5%

* delta值为0.25的一个月期选择权风险逆转指标料将测试近期触及的两年低点0.15%,偏向欧元卖权.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王洋

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