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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 17:17 BJT

〔中港股市〕内地及港股周线连两周下滑,中国政策不确定性压抑信心

路透香港11月16日电---中国内地股市周五下跌,周线连续第二周下滑,并压抑香港股市涨幅,在中国新领导阶层的政策仍不确定下,投资人削减风险.

沪综指.SSEC及沪深300指数.CSI300周五皆下跌0.8%,沪深300指数收在2009年3月以来低位.两个指数本周皆共计下跌近3%.

恒生指数.HSI微幅收升0.2%,恒生国企指数.HSCE上涨0.4%,双双弹离周四触及的一个月低点.本周分别累计下跌1.1%及2%,亦为连续第二周周线下跌.

沪市成交量较30日均值萎缩24%,港股则是萎缩20%.

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