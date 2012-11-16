〔中港股市〕内地及港股周线连两周下滑,中国政策不确定性压抑信心

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
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路透香港11月16日电---中国内地股市周五下跌,周线连续第二周下滑,并压抑香港股市涨幅,在中国新领导阶层的政策仍不确定下,投资人削减风险.
沪综指.SSEC及沪深300指数.CSI300周五皆下跌0.8%,沪深300指数收在2009年3月以来低位.两个指数本周皆共计下跌近3%.
恒生指数.HSI微幅收升0.2%,恒生国企指数.HSCE上涨0.4%,双双弹离周四触及的一个月低点.本周分别累计下跌1.1%及2%,亦为连续第二周周线下跌.
沪市成交量较30日均值萎缩24%,港股则是萎缩20%.
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路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1