版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 17:22 BJT

〔台湾债市〕101/9期10年公债中,银行业买超5亿台币

路透台北11月16日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/9A01109=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

============================================

银行业 22.50 17.50 +5.00

票券业 0.00 3.00 -3.00

证券业 10.00 12.00 -2.00 (完)

--记者 董永年; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐