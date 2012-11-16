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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 19:00 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货因获利了结和出口放缓而小跌,但周线收高

路透新加坡11月16日电---马来西亚棕榈油期货周五下跌,在上个交易日大涨后,交易商了结获利,且出口放缓打压价格.但棕榈油期货本周收高近5%.

棕榈油期货周三创下2010年10月以来最大单日涨幅,脱离周一触及的近三年低点.马来西亚金融市场周二和周四因假期休市.

"市场略为回落,因有部分获利了结,"马来西亚一外资大宗商品经纪商的交易员称,并指出价格似乎在2,300-2,500马币的大幅区间内交投."出口也在放缓,这可能是另一个影响因素."

指标2月棕榈油期货FCPOc3今日收低1.3%至每吨2,429马币(791美元),但本周周线上涨4.9%,结束连续两周跌势.

今日总成交量为31,623口,高于平常25,000口的成交量.

路透市场分析师王涛表示,棕榈油在2,447马币面临阻力,若升破将进一步上探2,588马币.

船货调查商Intertek Testing Services周五表示,马来西亚11月1-15日棕榈油产品出口769,087吨,较上月同期的769,534吨下滑0.1%.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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