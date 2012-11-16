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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 19:13 BJT

〔德国央行〕总裁魏德曼称,欧洲央行买债可能削弱改革努力

路透柏林11月16日电---德国央行总裁魏德曼周五表示,由欧洲央行买进主权债,有可能削弱欧元区国家政府的改革努力,他重申反对欧洲央行9月宣布、但尚未动用的买债计划.

"这已让人感觉央行是能够有所行动的唯一机构.我不认同这个看法,而且身为一个央行官员及公民,我觉得这令人担心,"魏德曼称.

魏德曼并表示,欧洲央行的买债新计划--直接货币交易--不属于核心货币政策.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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