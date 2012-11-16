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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 19:17 BJT

〔亚洲橡胶〕11月16日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透11月16日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 11月 236.1 23 - -

* 12月 236.8 22 238.4 1

* 1月 239.7 56 239.3 2

* 2月 243.5 178 - 1

* 3月 246.4 689 246.2 141

* 4月 248.4 4138 248.2 707

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

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