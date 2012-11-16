〔伦敦美债〕公债收益率徘徊两个月低点附近,观望美国预算协商进展

中国金融：银监会正制定打击逃废债通知，多部委将联手建立打逃机制--报载
路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透伦敦11月16日电---美国公债收益率周五在欧洲市场持稳在两个月低点附近,美国即将就预算案进行协商,以避免大规模自动财政紧缩生效,将美国经济推入衰退.
美国想要避免所谓的财政悬崖,即大约6,000亿美元增税和减支措施,若国会未能就较缓和的措施达成协议,上述措施就会在明年自动生效.
成功连任的奥巴马总统和国会领袖将在周五举行预算协商.民主党的奥巴马倡议提高富人税负,而共和党则反对增税.
"我们需要观察协商的进展,"Rabobank策略师Philip Marey称."大选刚结束时,美国政坛人士还算礼尚往来.几天之后,他们已经各自坚持立场,这很让人担忧."
"普遍的看法仍是,他们会务实达成协议,但如果去听政治评论家的说法,你可能会认为金融市场有点太乐观,"Marey称.
指标美债收益率(殖利率)US10YT=RR跌0.3个基点至1.591%,与本周稍早触及的两个月低点相去不远.公债期货TYv1持平在134-1/32.
投资人也在观察希腊的发展.希腊的国际金主正在就如何修复其长期债务可持续性进行争论,拖延了向希腊发放急需的下一笔纾困金的时间.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月28日 - 中国监管部门围剿逃废债态势已然形成。据上海证券报周二报导，银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布
路透上海2月28日 - 中国武汉农商行、福建龙岩农商行等最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有396家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,793.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
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