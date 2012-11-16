〔伦敦美债〕公债收益率徘徊两个月低点附近,观望美国预算协商进展

路透伦敦11月16日电---美国公债收益率周五在欧洲市场持稳在两个月低点附近,美国即将就预算案进行协商,以避免大规模自动财政紧缩生效,将美国经济推入衰退.

美国想要避免所谓的财政悬崖,即大约6,000亿美元增税和减支措施,若国会未能就较缓和的措施达成协议,上述措施就会在明年自动生效.

成功连任的奥巴马总统和国会领袖将在周五举行预算协商.民主党的奥巴马倡议提高富人税负,而共和党则反对增税.

"我们需要观察协商的进展,"Rabobank策略师Philip Marey称."大选刚结束时,美国政坛人士还算礼尚往来.几天之后,他们已经各自坚持立场,这很让人担忧."

"普遍的看法仍是,他们会务实达成协议,但如果去听政治评论家的说法,你可能会认为金融市场有点太乐观,"Marey称.

指标美债收益率(殖利率)US10YT=RR跌0.3个基点至1.591%,与本周稍早触及的两个月低点相去不远.公债期货TYv1持平在134-1/32.

投资人也在观察希腊的发展.希腊的国际金主正在就如何修复其长期债务可持续性进行争论,拖延了向希腊发放急需的下一笔纾困金的时间.(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

日本公债市场............[JP/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>