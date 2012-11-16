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亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 20:30 BJT

〔国际油市〕亚洲航煤/柴油升水跳涨至一个月高位

路透新加坡11月16日电---亚洲航煤/柴油升水周五跳升至一个月高位.但柴油裂解价差持续承压,在四个多月以来低点附近盘旋,因需求疲软.

根据路透资料,12月航煤/柴油升水上升0.36美元,至每桶2.29美元,为10月15日以来最高,12月柴油裂解价差下跌0.13美元,较迪拜原油每桶升水16.80美元.

Kuwait Petroleum Corporation(KPC)卖出一批12月上半月4万吨500ppmo含硫规格柴油船货,较中东报价升水3.75-3.90美元.根据路透资料,KPC上次向维多[VITOLV.UL]卖出一批9月15-30日4万吨500ppm船货,较中东报价升水5.00美元.

KPC亦卖出一批12月19-23日4-6万吨航煤船货,较中东报价升水2.15-2.20美元.

台湾中油[CHIP.UL]寻求2013年柴油出售合约.中油将每六个月提供25万桶10ppm含硫柴油,每季提供25万桶500ppm含硫柴油.

中油亦寻求每季提供25万桶含硫0.25%柴油,由高雄装船,采离岸价.招标将在11月20日结束,报价至11月23日有效.

价格也将以新的500ppm柴油新加坡报价指标为基准.

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)公布一项招标,将购买7.5万桶含硫0.25%柴油,12月6日交运.招标于11月20日结束,报价至11月23日有效.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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