〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差升至两周高点,但前景依旧疲弱

路透新加坡11月16日电---亚洲燃料油市场周五走强,现货价差小升至两周高点,跨月价差则守住上日的涨幅.

根据路透估算,180-cst燃料油价差缩窄1.15美元至每吨较新加坡现货报价折价2.35美元,380-cst燃料油价差则缩窄0.50美元至每吨较新加坡现货报价折价1.60美元.

公用事业的冬季需求提供市场部分支撑.

韩国公用事业East-West Power(EWP)、Western Power(WP)和Korea District Heating Corp(KDHC)合计买进了24万吨12月到货的燃料油.

韩国关闭三座核能反应炉后,冬季电力短缺的风险升高.政府也推出了相关因应措施,包括节能措施和可能的轮流限电.

马来西亚的Tenaga亦买进12万吨180-cst燃料油,11月至12月到港.

然而,供应方面看来相当充沛,11月和12月运往亚洲的西方套利船货量偏高.

印度石油公司(IOC.NS)标售1.5万吨180-cst等级12月船货,11月20日结标,出价至11月21日有效.

根据路透数据,燃料油12月/1月跨月价差缩窄0.38美元,至正价差每吨2.50美元.

12月裂解价差缩窄0.38美元至每桶较迪拜原油折价9.70美元.(完)