〔国际油市〕亚洲燃料油现货价差升至两周高点,但前景依旧疲弱

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡11月16日电---亚洲燃料油市场周五走强,现货价差小升至两周高点,跨月价差则守住上日的涨幅.
根据路透估算,180-cst燃料油价差缩窄1.15美元至每吨较新加坡现货报价折价2.35美元,380-cst燃料油价差则缩窄0.50美元至每吨较新加坡现货报价折价1.60美元.
公用事业的冬季需求提供市场部分支撑.
韩国公用事业East-West Power(EWP)、Western Power(WP)和Korea District Heating Corp(KDHC)合计买进了24万吨12月到货的燃料油.
韩国关闭三座核能反应炉后,冬季电力短缺的风险升高.政府也推出了相关因应措施,包括节能措施和可能的轮流限电.
马来西亚的Tenaga亦买进12万吨180-cst燃料油,11月至12月到港.
然而,供应方面看来相当充沛,11月和12月运往亚洲的西方套利船货量偏高.
印度石油公司(IOC.NS)标售1.5万吨180-cst等级12月船货,11月20日结标,出价至11月21日有效.
根据路透数据,燃料油12月/1月跨月价差缩窄0.38美元,至正价差每吨2.50美元.
12月裂解价差缩窄0.38美元至每桶较迪拜原油折价9.70美元.(完)
--编译 王冠中;审校 蔡美珍
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1