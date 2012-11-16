〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差上扬,因炼厂停工造成供应偏紧

标题新闻：韩国央行称将通过重要的贷款安排工具加强对中小企业的扶持，进而刺激经济
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡11月16日电---亚洲汽油裂解价差周五延续涨势,触及五周高位每桶9.91美元,因台湾及马来西亚炼厂停工,造成供应偏紧,而支撑市况.
台塑石化两座重油催化裂解装置(RFCC)本周降低运转,因燃料油原料短缺.而这是因为台塑石化一座脱硫装置故障后关闭所致.
台塑石化已卖出两批11月交运的现货船货,但交易商表示,可能会按计划出货.
截至11月16日,今年汽油裂解价差平均接近每桶9美元,高于去年同期的每桶7.22美元.
欧洲裂解价差同样强劲,9月初升至每桶将近25美元,为2008年以来最高,10月仍维持两位数,之后随着美国夏季驾车旺季结束而下跌.
亚洲石脑油价格周五位于四个交易日低点,每吨942美元,跟随布兰特原油跌势.
石脑油裂解价差下滑,至约三周低点每吨131.33美元,因1月船货的现货需求尚未浮现.
交易商称,对买家而言,现在锁定1月船货仍嫌太早,多数宁愿观望,因全球经济笼罩不确定性.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透上海2月28日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *山东山水 14山水MTN001 10 2月27日 3年 6.10% 招商银行 中票 本息违约 水泥集团 兴业银行 大连机床 1