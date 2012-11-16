版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 16日 星期五 21:16 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油裂解价差上扬,因炼厂停工造成供应偏紧

路透新加坡11月16日电---亚洲汽油裂解价差周五延续涨势,触及五周高位每桶9.91美元,因台湾及马来西亚炼厂停工,造成供应偏紧,而支撑市况.

台塑石化两座重油催化裂解装置(RFCC)本周降低运转,因燃料油原料短缺.而这是因为台塑石化一座脱硫装置故障后关闭所致.

台塑石化已卖出两批11月交运的现货船货,但交易商表示,可能会按计划出货.

截至11月16日,今年汽油裂解价差平均接近每桶9美元,高于去年同期的每桶7.22美元.

欧洲裂解价差同样强劲,9月初升至每桶将近25美元,为2008年以来最高,10月仍维持两位数,之后随着美国夏季驾车旺季结束而下跌.

亚洲石脑油价格周五位于四个交易日低点,每吨942美元,跟随布兰特原油跌势.

石脑油裂解价差下滑,至约三周低点每吨131.33美元,因1月船货的现货需求尚未浮现.

交易商称,对买家而言,现在锁定1月船货仍嫌太早,多数宁愿观望,因全球经济笼罩不确定性.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐