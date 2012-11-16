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货币新闻 | 2012年 11月 16日 星期五 21:53 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行买债计划构成巨大防护--法国央行总裁诺亚

路透马德里11月16日电---欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚周五在马德里表示,欧洲央行的新买债计划--直接货币交易(OMT)--将形成一巨大防护网,防范主权债收益率不合理上涨.

诺亚表示,担心欧洲央行政策的可能通货膨胀效应,完全是没有根据.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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