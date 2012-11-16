版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 16日 星期五 21:54 BJT

〔表格〕美国11月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿11月16日电---美国农业部(USDA)周五公布11月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

-----------------------------------------------------------------

小麦 314.5 0.0 352.8 0.0 15,229.8 16,803.3

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 120.9 82.0

玉米 103.8 208.2 160.1 208.2 11,171.9 21,545.4

高粱 4.3 0.0 4.5 0.0 661.7 528.5

大豆 559.7 25.5 685.3 25.5 26,501.4 19,872.0

豆粕 234.6 0.0 237.6 0.0 4,022.2 3,235.6

豆油 21.0 0.0 32.2 0.0 325.3 110.3

皮马棉 41.1 0.0 41.5 0.0 349.9 386.0

陆地棉 370.2 2.2 377.6 2.2 6,419.2 8,858.8

稻米 77.8 0.0 77.8 0.0 1,293.9 1,241.8

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐