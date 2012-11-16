〔表格〕美国11月8日止当周农作物出口销售报告--USDA

日本股市：盘中上升跟随美股涨势，关注特朗普讲话
路透东京2月28日 - 日本股市日经指数周二盘中上涨，此前美股上升且美元上扬，因寄望美国总统特朗普今日稍晚对国会发表讲话时将谈及基建支出。
路透华盛顿11月16日电---美国农业部(USDA)周五公布11月8日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 314.5 0.0 352.8 0.0 15,229.8 16,803.3
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 120.9 82.0
玉米 103.8 208.2 160.1 208.2 11,171.9 21,545.4
高粱 4.3 0.0 4.5 0.0 661.7 528.5
大豆 559.7 25.5 685.3 25.5 26,501.4 19,872.0
豆粕 234.6 0.0 237.6 0.0 4,022.2 3,235.6
豆油 21.0 0.0 32.2 0.0 325.3 110.3
皮马棉 41.1 0.0 41.5 0.0 349.9 386.0
陆地棉 370.2 2.2 377.6 2.2 6,419.2 8,858.8
稻米 77.8 0.0 77.8 0.0 1,293.9 1,241.8
(完)
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--编译 王冠中;审校 蔡美珍
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