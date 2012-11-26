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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 13:50 BJT

〔新债招标〕台湾台积电五年期无担保公司债以1.23%定价,低于预期--标售文件

路透台北11月26日电---据公司债承销人士周一提供资料显示,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)发行的五年期无担保公司债以1.23%定价,低于市场预估1.24-1.26%,金额106亿台币.

另根据该竞价结果通知内容,七年期则以1.35%定价,符合市场预估的1.34-1.36%,金额100亿台币;首次标售的10年期则以1.49%定价,落在1.49-1.51%预估区间的低端,金额30亿台币.总计本次公司债标售金额为236亿台币.

台积电此批公司债于上周三截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期80亿台币、七年期80亿台币、10年期20亿台币,各年期有50%的增减幅度.

台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司甫公告,董事会决议将募集不超过450亿台币无担保公司债,以支应产能扩充资金需求.此为台积电二度透过大规模发行公司债,期以取得低成本资金.[ID:nST0574255].(完)

参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN]

--记者 董永年; 审校 黄凯

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