(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(11月12-16日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周累计升值0.11%,中间价基本持稳,全周仍以净结汇为主.市场 人士称在中间价缺乏方向指引的情况下,购汇需求似有回暖迹象.但周间因国际欧元大幅走强, 且国内宏观经济先行指标继续回暖,结汇仍受到支撑.预计净结汇格局仍将延续.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --最新公布的汇丰中国11月PMI数据,进一步支撑中国经济筑底的判断.在此情况下,货币政策 继续放松的必要性不大,而且公开市场借助逆回购等工具,流动性调节阀功能至今发挥良好, 令未来政策操作得以有时间和空间继续以静制动. 不过业内人士也指出,虽然目前货币政策预判较为中性,但偏高的存款准备金率,以及未来可能 出现的时点性紧张,令降准预期难以完全淡出.另外,央行公开市场除轮流使用正/逆回购工具 来调节资金松紧度,七天期逆回购利率的"标杆"地位渐被市场认可.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周由暖转弱.周二起,欧美债务问题现正面基调,稍后公布的11月汇丰PMI初值 也显示国内经济复苏动力增强,利率债等收益率因此上探连连,高票息信用债更受机构的青睐. 欧美困局等给出进一步的指引前,现券或呈现震荡局面.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率本周小幅走升,月末临近,部分信贷规模较紧的机构有出票压力,不 过亦有一些规模不紧张的机构收票,市场交投比较活跃.下周为本月最后一周,转贴利率或还 有小涨空间.[CN/CPCN] 股市: --中国股市本周围绕2,000点反复争夺.因市场观望气氛浓厚,交易一直处于历史低位附近,部 分板块异动即能左右大盘涨跌,整体弱势格局未改.沪综指.SSEC周五收报2,027.384点,较 上周五涨0.63%.[.SSCN] 期市: --沪铜当周反弹,但走势震荡,美国可能避免财政危机的预期周初提振铜价,但随即又受打压, 因希腊救助计划出现反复,全周仅小幅走高.主力3月合约周五收报56,090元,较上周五升350 元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周震荡走升,中东局势紧张凸显黄金避险魅力,此外美国财政危机可能缓解以及 美元走软均为金价提供助力.上海期金主力6月合约周五收报353.50元,较上周五涨1.3%.(完) --整理 曹巍浩/边竞/李然; 审校 杨淑祯