(重温稿)〔台湾数据〕今年GDP估值终结连九度下修,明年料温和复苏

* 最坏已经过去,终结连续九度下修今年GDP估值

* 明年出口预估略上调,GDP估为3.15%

* 明年将呈温和复苏

记者 高洁如

路透台北11月23日电---"最坏的情况已经过去!"台湾主计总处周五略上修今年国内生产总值(GDP)预估值至1.13%,终结先前连九度下修经济成长率,明年GDP估值亦同步上调至3.15%.分析师认为,虽然明年出口情况稍佳,但复苏力道将温和.

主计总处表示,第四季有很多平板电脑、手机新款上市,拉抬高阶晶片需求.尤其是面板产业情势好转,各种新尺寸的面板上市,对台湾厂商有更多优势.因此主计处略上修第四季出口金额10亿美元;此外民间投资方面,估计第四季将加速投资,因此也同步上调.

"从工业生产、接单数据来看,第四季经济成长的条件比第三季好很多,确定经济是温和反弹."渣打银行首席经济学家符铭财说.

主计总处蔡鸿坤处长表示,"整体情况来看最坏已经过去!"

他也表示,本来半导体大厂说今年第四季和明年第一季会存货调整,结果营收比预期好,预估库存调整修正幅度比原先预期轻很多.而根据主计处资料,第三季上市柜公司获利比去年同期大幅成长三成,终结先前连续七季度的下滑,也显见景气反转.

但蔡鸿坤也说,若观察民间消费的情况,今年第三季和第四季民间消费经季调较上季折算年率(saar)各负成长0.28%及1.84%,这在过往是少见的情况.

高志祥科长也补充表示,近期制造业也有裁员及无薪假消息传出,就业情势还很严峻,加上第三季政策纷扰及物价上涨使实质薪资原地踏步,打击民众消费意愿,是民间消费不振的主因.

蔡鸿坤说,因此虽然主计处上修了今年GDP,但却下修第四季的民间消费增长至仅0.14%,原预估为0.95%.

"民间消费谷底仍未过去,"他说.

亚洲各经济体中,中国第三季GDP达7.4%,前三季为增长7.7%;韩国第三季经季节调整后GDP初值较上年同期增长1.6%;香港第三季GDP年增1.3%.

以下为相关细节:

* 第三季GDP按年成长0.98% (概估为成长1.02%)

* 2012年GDP按年成长1.13%(先前估为成长1.05%)

* 2012年CPI年成长1.93%(先前估为成长1.93%)

--2012年出口估衰退2.16%(先前估为衰退2.5%)

--2012年进口估衰退2.79%(先前估为衰退2.92%)

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* 2013年GDP按年成长3.15%(概估为成长3.09%)

* 2013年CPI按年成长1.27%(概估为成长1.25%)

欲浏览台湾GDP图表,请点选(link.reuters.com/waq55s)

**明年将温和复苏**

高志祥并表示,目前环球透视机构(Global Insight)对今、明年全球经济成长预估为2.5%及2.6%,近期并未修正;不过有监于市场有多款平板、智慧手机推出,有利台湾厂商,因此略调高明年出口预估至成长5.11%,较原估计的5.06%回升.

此外,他也表示,中国近期经济指标表现如PMI等数据,也有好转迹象,预料能带动台湾明年出口表现.

汇丰中国11月制造业PMI初值50.4,逾一年来首次返回荣枯线50上方,复苏动能增强.[ID:nSB2110783]

符铭财也表示,明年台湾高科技、电子产品出口表现应会优于区域的经济体,是个亮眼的情况.目前渣打估计明年的贸易顺差应可超越今年,因此预估明年经济成长率为4%,不过对通膨的情况则稍稍保守,仍预估增长1.8%.

台湾10月外销订单金额达383.8亿美元创下历史次高,来自美国的订单已连续二月创历史新高.经济部并表示,今年全年订单金额有很大机会持平去年.(完)

参考相关细节,可点选主计处网站,网址为(www.dgbas.gov.tw)

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