版本:
中国
中国财经报道 | 2012年 11月 26日 星期一 09:32 BJT

〔标题新闻〕英国服务业信心升至2011年5月来最高,但综合前景看法仍分歧--英国工业联盟(CBI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MNA2L]

更多 中国财经报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐