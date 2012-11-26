版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 09:41 BJT

〔标题新闻〕英国今年圣诞节整体销售额料较上年同期成长1%,线上销售料增17%--报告

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MN8JT]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐