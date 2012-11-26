〔台湾汇市〕台币连续第二天收升,台股涨势助力但市场担心央行干预

* 台股续涨止稳台币汇价

* 已升至央行可能干预价位,市场警戒令升幅受限

* 明日交投料主要在29.050-29.130

路透台北11月26日电---台币兑美元TWD=TP周一收升2.8分,为连续第二天收升.台湾政府做多台股.TWII令股市再度大涨,但外资看法不一,午后部分外资汇入令台币有较为明显的扬升,但忧心央行干预的外资则裹足不前,限制台币涨幅.台币在29.100上下陷入此前央行干预升温的水位,台币看多气氛能否持续陷入考验.

汇银人士指出,当前在央行严格控管下,已几无投机空间,但台股若能持续升温,将吸引外资新钱汇入,只要外资汇入够多,仍有机会推升台币再度走扬.此外,欧元EUR=在市场期待希腊援救方案过关的同时走高,也激励非美币别齐扬.不过交易员也同样忧心一旦希腊危机解除,市场也可能利多出尽,对本周国际汇市的方向仍看法分歧.

"12月FED还有一次会议,可能还会再宽松."一本地银行交易员称.

该名交易员认为美国联准会12月12日开会前,气氛仍有助非美货币走升.但另一外商交易员具指出,台币在央行控管下只能狭幅波动,缺乏套利诱因,且外资前进台湾股市的钱,许多都是此前布局在债市及短期商品的资金,部位的转换对台币走势没有影响,只有当政策具体发酵,诱发新钱流入,才能进一步带动台币扩大波动.

外资汇入不多反应在成交量上,周一台北外汇公司的成交量仍持于不到5亿美元的低量.除外资汇入外,其中少部分为出口商抛汇.

交易商也认为,对于欧债和股市的利多台币料反应谨慎,因当前水位不易大举升值,特别是到29.050前,市场就会进入29元大关的警戒区,本周台股的是否继续量价齐扬将成为观察指标之一.

在无本金交割远期外汇(NDF)PNDF市场方面,美元/台币各天期换汇点报价的折价幅度也明显扩大,随现汇市场看升台币,且似乎更为积极,一个月期TWD1MNDFOR=报价已十分接近29元.

台股加权指数.TWII周一收盘续涨1.11%报7,407.37点;外资及陆资今日连续第三天买超台股,单日买超76.67亿台币,三天来累计买超达216.63亿.[ID:nST0579753]

台湾行政院周五表示将于年底前研议提出振兴股市方案[ID:nST0579207],本地报纸今日报导行政院政务委员管中闵本周将邀集券商大老提供救市意见.

多数亚洲新兴货币周一上扬,因风险意愿好转,市场寄望金援希腊的协议将在今日稍晚达成.不过升幅受限,因市场预计若本国货币升值过快,当局或出手干预.[EMRG/SGCN]

本周重要事件包括周三美国联邦储备理事会(FED)发布褐皮书、欧元区财长预计将召开新闻发布会、美国新屋销售年率;周四英国央行公布12月金融稳定报告、美国公布GDP;周五欧元区10月失业率、日本公布CPI、失业率及工业生产.

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16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.143 29.171 29.095-29.175 29.175 4.52 6.12

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.100 29.119 29.095-29.125 29.125 2.58 3.29

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.100/-0.085 -0.080/-0.070

美元/台币六个月期 -0.330/-0.300 -0.290/-0.270

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