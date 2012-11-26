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债券 | 2012年 11月 26日 星期一 09:36 BJT

〔标题新闻〕英财相欧思邦下月或需宣布进一步减支,2013年3月止的年度举债恐增加--IFS

注:IFS为英国财政研究院(Institute for Fiscal Studies)缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MNBBF]

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