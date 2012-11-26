版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 26日 星期一 10:00 BJT

〔标题新闻〕巴西当局对本币释出莫衷一是的信息,财长称雷亚尔可进一步下滑但央行则出手阻贬

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8MN12]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐