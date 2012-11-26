〔路透调查〕日债多空动向指标在大选前急剧恶化至负33

路透东京11月26日电---日本公债多空动向指标恶化至近五个月来最低水准,因市场揣测下个月大选后政府改朝换代,可能会有更加积极的货币宽松政策.

日本公债多空动向指标JGBBBI=为负33,为7月初负61以来的最低水准,从一周前调查的负6急剧下滑.

市场一直押注日本央行会有更为大胆的宽松举措,因主要反对党领袖安倍晋三可望赢得12月16日的大选.安倍要求设定更高的通胀目标及无限度宽松政策.投资人也押注日圆贬值及日股上涨.

收益率曲线因此而趋陡,短券持坚,超长券表现相对不佳,因考量到未来通胀形势及担心新政府会有更多的公共支出.

指标10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC本周结束时预估中值为0.748%,高于周五的收盘水准0.735%.

"我们可能持续见到对选举做出的押注.(退休基金)可能会有延长存续期操作,但下周标售的10年和30年期公债将令市场承受压力.收益率曲线将持续陡化,"一资产管理公司基金经理人表示.

10年和20年利差一度高见95个基点,为1999年以来最高.20年券收益率在上周结束时为1.675%,和近几个月三度触及的高位1.700%相去不远.

另一方面,10年券受惠于短券走坚,其收益率仍接近7月触及的九年低位0.720%,尽管鲜有市场人士认为收益率还有进一步下跌的空间.

这次在线调查访问了主要机构的94名日本公债市场人士,有36名给出回覆,回覆率为38.3%.有17个回覆是来自银行、退休和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)