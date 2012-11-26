〔路透调查〕日债多空动向指标在大选前急剧恶化至负33

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
路透东京11月26日电---日本公债多空动向指标恶化至近五个月来最低水准,因市场揣测下个月大选后政府改朝换代,可能会有更加积极的货币宽松政策.
日本公债多空动向指标JGBBBI=为负33,为7月初负61以来的最低水准,从一周前调查的负6急剧下滑.
市场一直押注日本央行会有更为大胆的宽松举措,因主要反对党领袖安倍晋三可望赢得12月16日的大选.安倍要求设定更高的通胀目标及无限度宽松政策.投资人也押注日圆贬值及日股上涨.
收益率曲线因此而趋陡,短券持坚,超长券表现相对不佳,因考量到未来通胀形势及担心新政府会有更多的公共支出.
指标10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC本周结束时预估中值为0.748%,高于周五的收盘水准0.735%.
"我们可能持续见到对选举做出的押注.(退休基金)可能会有延长存续期操作,但下周标售的10年和30年期公债将令市场承受压力.收益率曲线将持续陡化,"一资产管理公司基金经理人表示.
10年和20年利差一度高见95个基点,为1999年以来最高.20年券收益率在上周结束时为1.675%,和近几个月三度触及的高位1.700%相去不远.
另一方面,10年券受惠于短券走坚,其收益率仍接近7月触及的九年低位0.720%,尽管鲜有市场人士认为收益率还有进一步下跌的空间.
这次在线调查访问了主要机构的94名日本公债市场人士,有36名给出回覆,回覆率为38.3%.有17个回覆是来自银行、退休和投资基金以及保险公司等中长期投资大户.(完)
--编译 戴素萍;审校 徐文焰
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)