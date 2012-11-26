澳洲经济指标总览--11月26日

更新版 1-企业并购：标准人寿和安本同意合并，每年可节省成本至多2亿英镑
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 12月3日
(较前月) 9月 +0.5% +0.3%
国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)
经常帐收支 第二季 赤字11.801 赤字12.997 12月4日
商品与服务贸易收支 逆差1.382 逆差2.013
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)
(较前季) 第二季 +0.6% +1.4% 12月5日
(较上年同期) +3.7% +4.3%
就业市场(经季节调整)
就业人口(较前月变动,千人) 10月 +10.7 +14.5 12月6日
--全职 +18.7 +32.1
--兼职 -8 -17.7
失业率 5.4% 5.4%
就业参与率 65.1% 65.2%
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 12月7日
商品及服务收支(亿澳元) 9月 逆差14.56 逆差18.76
出口(较前月) -1% -3%
进口(较前月) -2% -1%
消费者物价指数(CPI)
总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% 1月23日
(较上年同期) +2.0% +1.2%
澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5%
(较上年同期) +2.4% +2.0%
澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7%
(较上年同期) +2.6% +1.9%
国际贸易价格指数
进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 1月31日
出口物价(较前季) -6.4% +1.0% (完)
--整理 张若琪
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 (更新拆款及央行定存单发行节) 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36
SMMT为英国汽车生产商与经销商协会的英文缩写。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选