〔台湾财政〕273天期国库券决标贴现率0.65%,略低于市场预期

金砖国家：2月27日股汇市收盘纵览
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
路透台北11月26日电---台湾央行周一代财政部标售273天期国库券,其决标贴现率为0.65%;市场此前预期在0.68%附近.
央行表示,标售结果加权平均投标贴现率为0.611%,得标区间为0.551-0.65%.
此期国库券投标总额为753亿台币,发行金额为300亿,投标倍数为2.51倍,低于上一期标售182天期国库券的3.32倍.
该期国库券为足额发行,将在明日交割,到期日为2013年8月27日.
以下为2011年以来国库券发行细节:
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2012年
11月26日 273 300 0.650 2.51
10月29日 182 300 0.630 3.32
9月 5日 91 150 0.630 4.56
8月13日 364 200 0.780 3.96
7月24日 273 300 0.770 2.91
6月21日 364 250 0.834 3.34
4月30日 182 250 0.835 4.01
4月19日 91 300 0.800 2.43
2011年
12月23日 182 212* 0.850 1.34
12月20日 273 300 0.845 2.35
12月 8日 182 300 0.770 2.40
11月28日 273 200 0.850 2.65
10月28日 182 250 0.770 2.52
9月 8日 91 350 0.637 2.62
8月10日 273 300 0.855 3.37
4月29日 91 300 0.650 2.86
4月7 日 364 300 0.837 2.86
3月29日 273 200 0.767 4.17
2月24日 182 250 0.710 3.36
1月7日 91 250 0.411 4.68
* 表不足额发行 (完)
欲览相关新闻,请点选(here)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透2月28日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月27日(周一)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：42亿元；20年：30亿元 * 招标时间：2月28日(周二)9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.09%-3.22%；4.08%-4.13%；4.25%-4.28% * 预测均值：3.15%；4.10%；4.27% 路透北京2月27日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，近期二级市场紧跟国债期货走势窄幅震荡，且月底之际，午后流动性 再现收敛痕迹，预计明日国开新债需求总体一般，除一年期品种或因需求相对较好而定位略 低于二级外，七年和20年定位均接近二级水准，预测均值分别为3.15%、4.10%和4.27%。 上海一银行交易员说，“估计明天需求一般，明天刚好月底，下午钱就有点紧了...不 过一年的需求一直在，比如货币基金啥的肯定得买，明天表现估计会相对好点。” 他并称，现券近期一直在追随国债期货走势，总体呈现窄幅震荡，而且
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值 1630 - 财政部标售52周期国库券 1800 - 财政部每周例行标售四周期国库券 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)