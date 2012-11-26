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货币新闻 | 2012年 11月 26日 星期一 13:55 BJT

〔台湾股市〕收涨81.36点至五周收盘高位,玻璃陶瓷类股和汽车股领涨

路透台北11月26日电---台湾股市周一收高1.1%至五周收盘高位,表现强于其它大多数亚洲股市,因有报导称行政院研拟振兴股市方案,财金部会将先整合公股银行与政府基金等护盘筹码,锁定规模上看3,000亿台币(100亿美元).

加权股价指数.TWII收涨81.36点,报7,407.37点,为10月19日以来首见水平.

玻璃陶瓷类指数.TGLI和汽车类指数.TAUI均涨逾3%,涨幅居前.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降至816.21亿台币,上日为849.54亿.(完)

--编译 许娜;审校 于春红

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