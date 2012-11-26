〔台湾股市〕收涨81.36点至五周收盘高位,玻璃陶瓷类股和汽车股领涨

更新版 1-台湾货币市场：提存期初市场资金充裕，拆款和短票及RP利率均持稳

* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 (更新拆款及央行定存单发行节) 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36