〔台湾股市〕收涨81.36点至五周收盘高位,玻璃陶瓷类股和汽车股领涨

更新版 1-企业并购：标准人寿和安本同意合并，每年可节省成本至多2亿英镑
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
路透台北11月26日电---台湾股市周一收高1.1%至五周收盘高位,表现强于其它大多数亚洲股市,因有报导称行政院研拟振兴股市方案,财金部会将先整合公股银行与政府基金等护盘筹码,锁定规模上看3,000亿台币(100亿美元).
加权股价指数.TWII收涨81.36点,报7,407.37点,为10月19日以来首见水平.
玻璃陶瓷类指数.TGLI和汽车类指数.TAUI均涨逾3%,涨幅居前.
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降至816.21亿台币,上日为849.54亿.(完)
--编译 许娜;审校 于春红
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透伦敦3月6日 - 标准人寿和安本资产管理达成110亿英镑合并案，该交易应能为合并后的公司每年最多节省2亿英镑成本。在行业利润不断收窄的情况下，这宗合并案将迫使竞争对手争相效仿。
* 短率持续处在低档水准 * 短票利率大致持平 * RP市场钱多，利率持稳 * 密切注意市场资金变化 (更新拆款及央行定存单发行节) 记者 罗两莎 路透台北3月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人员表示，今天是提存期 的第一天，且市场两大金主均有提供拆款，只是除了少数小型银行有少量拆款需求外，各大 银行几乎没有什么需求，利率续处于低档盘旋。 他们指出，因美联储(FED)升息机率很高，上周外资大举汇出致台币兑美元走贬，但目 前还没有感受到市场资金因外资撤离而趋紧，利率变化不大。 〞钱还是很多啊，拆款没有什么需求。〞一大型银行资调人员说；今天对银行一周拆款 利率做在0.36%，票券商则在0.40%。 另一大型银行资调人员则称，今天市场资金充沛，拆款没有什么大需求，只有少数小型 银行有拆借需求，七天期拆款利率做在0.35%，拆给票券商则在0.38%，与上周水准一致。 两位大型票券商资调人员均指出，市场资金很充裕，钱很好拿，今天一周拆款利率大致 在0.36
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